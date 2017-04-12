‘Kılıçdaroğlu değil Başbakan kaçtı’

Gürsel Tekin, CHP liderinin 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına çıktığını belirtti. Erdoğan’a, “Başbakan Yıldırım’ın Kastamonu’da bir kaymakamın evine sığındığını yandaş basın yazdı. 8 bakan da üç gün boyunca ortalıkta yoktu. Bunu tartışalım” diye seslendi...

Gürsel Tekin, CHP liderinin 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına çıktığını belirtti. Erdoğan'a, “Başbakan Yıldırım'ın Kastamonu'da bir kaymakamın evine sığındığını yandaş basın yazdı. 8 bakan da üç gün boyunca ortalıkta yoktu. Bunu tartışalım” diye seslendi…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi meydanlara inmek yerine Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. CHP'li Tekin, 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını gündeme taşıyan Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın da nerede olduğuna bakması gerektiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun değil asıl Başbakan Yıldırım'ın kaçtığını ima eden Tekin, “Bizzat yandaş basın, Başbakan Yıldırım'ın darbe gecesi Kastamonu'da bir kaymakamın evine sığındığını yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanı keşke bunları da gündeme getirse de tartışsak” dedi.

‘HAYATİ YAZICI DA ORTALARDA YOKTU'

Tekin ayrıca, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta bulunan AKP'li eski bakan ve halen AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Hayati Yazıcı'nın da ortalarda gözükmediğini kaydetti. CHP'li vekil, “Sayın Yazıcı'nın da darbe girişimi gecesinde meydanlara çıktığına ilişkin bir bilgi yok” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece kaçmadığını yineleyen Gürsel Tekin, “Biz genel başkanımızı tanırız. Korkularını aşmış, korkusu olmayan bir insandır. Yenikapı dahil olmak üzere, tereddütsüz cesur şekilde gelip, darbecilerin karşısında durmuştur” şeklinde açıklama yaptı. Darbe günü CHP'den kimsenin kaçmadığını söyleyen Tekin sözlerini şöyle tamamladı: “Biz hiçbirimiz devletin kurumlarına sığınmadık. AKP vekilleri tweet bile atamazken, ilk tweetler CHP'lilerden geldi. TBMM'yi açalım, parlamentoya sahip çıkalım önerisi de yine CHP'nindir. Bu arada, 8 AKP'li bakan üç gün boyunca ortada yoktu, biz onların neler yaptığını çok merak ettik. Eminim Sayın Cumhurbaşkanı da merak etmiştir.”