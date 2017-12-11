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Kılıçdaroğlu’ndan Süleyman Soylu’ya dava

Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında tazminat davası açtı.

12:4211 Aralık 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Süleyman Soylu’ya dava
Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

AVUKATI AÇIKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP liderini tehdit eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Son güncelleme: 12:4311.12.2017
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