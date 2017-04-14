Kılıçdaroğlu’ndan teşkilata son uyarılar!

CHP Genel Başkanı'nın il ve ilçe teşkilatına gönderdiği genelgede, toplu yürüyüşlerden kaçınılmasını, oylama sonucundan sonra diğer parti binaları önünde slogan atılmaması, klakson çalınmamasını istedi.

Yoğun bir ‘hayır’ kampanyası yürüten CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, az önce CHP il ve ilçe teşkilatlarına genelge gönderdi. Kılıçdaroğlu, provakosyonlara dikkat çekti, ‘Hayır’ın çıkmasından sonra partililerin diğer parti binaları önünde slogan atmamasını klakson çalmamasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, tüm engellemelere rağmen son derece başarılı bir kampanya yürütüldüğünü belirtti.

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Kılıçdaroğlu da genelgesinde “Sandıklara giderek tarihi karar verecek halkımızın ‘Hayır’ diyerek özgürlüklerden parlamenter rejimden ve demokrasiden yana güçlü bir tavır ortaya koyacağını gösterecek. Provakosyana imkan vermemek için halk oylamasına kadar il ve ilçelerde toplu yürüyüş gibi etkinlikler yapılmasın.”

CHP lideri, 16 Nisan’da partililerin uyması gereken esasları genelgesinde şöyle açıkladı: