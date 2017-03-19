Kılıçdaroğlu’ndan TRT tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu: TRT Genel Müdürü’nden bizi ne zaman çıkartacağını bekliyoruz. TRT Genel Müdürü’ne telefon edildi. Devletin televizyonuna bakanlar çıkıyor, Başbakan çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, 15 Temmuz’dan beri bir defa TRT’ye çıktık.

Kemal Kılıçdaroğlu: TRT Genel Müdürü’nden bizi ne zaman çıkartacağını bekliyoruz. TRT Genel Müdürü’ne telefon edildi. Devletin televizyonuna bakanlar çıkıyor, Başbakan çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, 15 Temmuz’dan beri bir defa TRT’ye çıktık.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesine konuşan ve 18 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu “‘Evet çıkarsa bugünkü tablo artarak devam eder. Bunun bir vebali vardır. ‘Evet' oyu kullananlar, kaosa sürüklenen bir tablonun vebalini üstleneceklerdir. Emin olun çocuklarına, torunlarına hesap dahi veremeyeceklerdir. 12 Eylül'den daha despot bir anayasa geliyor. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmayacak” dedi.

“TRT NE ZAMAN ÇIKARACAK BEKLİYORUZ”

Devlet kanalı TRT’nin referandum sürecindeki tutumunu eleştiren CHP lideri “TRT Genel Müdürü'nden bizi ne zaman çıkartacağını bekliyoruz. TRT Genel Müdürü'ne telefon edildi. Devletin televizyonuna bakanlar çıkıyor, Başbakan çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, 15 Temmuz'dan beri bir defa TRT'ye çıktık” diye konuştu.

Referandum şarkısı ile igili “Çok güzel. Düşündüğümüzden daha güzel tepkiler alıyoruz” yorumunda bulunan Kılıçdaroğlu “Kadınların, gençlerin hoşuna gidiyor. Zaten bir bayram havasında vatandaşın gidip oyunu kullanmasını istiyoruz. ‘Çocuklarına, ben gittim hayır oyuna sahip çıktım' diyebilmeli. Bu şarkı buna destek veriyor” dedi.

“BYLOCK LİSTELERİNİ AÇIKLASINLAR SİYASİ AYAĞI BİLELİM”

Hükümete “ByLock listelerini kamuoyuna açıklasınlar” diye çağrıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu “Madem Fetullahçılık suç, bu listeleri niye gizli tutuyorlar, süratle açıklasınlar. Açıklamamak suçtur. Bakın biz bunu istiyoruz, Fetullah'la mücadele ettiğini söyleyen iktidar ByLock kullanıcıları listelerini açıklamıyor. Neden? Kaç milletvekilleri var bunların ByLock'çu; 100 mü, 150 mi, 180 mi? Onun için açıklamıyorlar. Öğretmeni atıyorsun, kaymakamı atıyorsun, işadamının mal varlığına el koyuyorsun… Açıkla da, kim bunlar herkes öğrensin, siyasi ayağını bilelim. Siyasi ayağı niye yok? Bunları devlete kim yerleştirdi, paralel devlet kurmalarına kim izin verdi? Resmi Gazete'de atama listelerine bakın kimin imzası var görürsünüz. Savcıların, Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkıp, paralel devlet yapılanması konusunda siyasi ayağı ortaya çıkarmak için daha cesur olmaları lazım. Savcılar görevlerini yaptıkları zaman Türkiye'de asıl o zaman Gülen örgütü ile mücadele edilmiş olacak” diye konuştu.