Konsolosluk önünde Kangallı protesto

Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup, Rotterdam'da Türk vatandaşlarına polis köpeklerinin saldırmasını kangal köpekleriyle protesto etti.

Kangal cinsi köpekleriyle Hollanda Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup protesto eylemi yaptı. İstiklal Caddesi’nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde kangal köpekleriyle toplanan grup, yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Hollanda hükümetini protesto etti. Protestocu grubun içinde bir kişinin kaval çalması dikkat çekti. Grup eylemlerini cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyadan da paylaştı.

TAKSİCİLERDEN PROTESTO

İstanbul Taksi Durakları Derneği, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi protesto etmek için İstiklal Caddesi’nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Beyoğlu Tünel Meydanı’nda saat 23.00’da toplanan taksiciler, sloganlar atarak Hollanda Başkonsolosluğuna yürüdü. Yaklaşık 30 kişilik grup adına İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Hollanda tarafından Türk bakanlara ve gurbetçilere yapılan davranış ve tutumların son derece yanlış, anti demokratik olduğu vurgulandı. Öte yandan eyleme katılan bir taksi şoförü ise Hollanda hükumeti özür dileyene kadar Hollandalı yolcu taşımayacaklarını söyledi. Grup okunan basın açıklamasının ardından, slogan atarak dağıldı.