Madenciye tazminat yok araç çarpan köpeğe var!

Otomobil çarpan köpeğin sahibine manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Soma’daki maden faciasından kurtulan işçiye manevi tazminat ödenmesi çok görüldü

İki ayrı mahkemeden çıkan iki ayrı karar kafaları karıştırdı. İşte o kararlar:

48 yaşındaki madenci Veli Kabak, Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014'de meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciasından sağ kurtuldu. Kabak, avukatı Emre Eren aracılığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri ile Soma Kömür İşletmeleri aleyhine İş Mahkemesi'ne 150 bin liralık “manevi” tazminat davası açtı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Mahkeme, TKİ ve Soma Kömür İşletmesi'ni yasal faiziyle birlikte 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Faciada 8A panosunda 143 arkadaşı ile mahsur kalan Kabak, Yargıtay Hukuk Dairesi'nin bozma kararı ile büyük şok yaşadı. Yargıtay ilamında, “maden işçisinin zararlandırıcı sigorta olayından kaynaklanan manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkin olduğu” açıkça yazılmasına karşın skandal bir yanlışlık yapıldı. Mahkeme kararı “maddi” tazminat gibi algılanarak esastan bozuldu. Veli Kabak'ın davası yeniden görülecek.

ALEX KAZANDI

Öte yandan, Ankara Gölbaşı'ndaki Asliye Hukuk Mahkemesi, Gazi Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Ali K.'nin yerleşkede gezdirilen bir köpeğe çarpıp yaralanmasına sebebiyet verdiği için 2 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmetti. Üniversite öğrencisi Hüseyin B., Alex adlı köpeğine kampüste aracıyla çarpan Ali K. hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Ali K.'nin köpeğin sahibi olan öğrenci Hüseyin B'ye 2 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

‘Alex, bekçi vasfını yitirdi' dedi ve tazminat talep etti

Hüseyin B.'nin köpeği Alex'e otomobil çarptı. Hüseyin B., tazminat talebiyle mahkemeye sunduğu dilekçede kaza sonrası sol bacağı kırılan köpeğini ameliyat ettirdiğini ve Alex'in bekçi köpeği vasfını kısmen yitirdiğini belirtti. Dilekçede, “Ailece bu olaydan büyük üzüntü duyduk. Alex bir ay ayağa kalkamadı, bakıma ihtiyaç duydu. Köpeğin ameliyatına bin 80 lira ödedik. Bu bedel için maddi, 9 bin lira da manevi tazminat verilmesini talep ediyorum” ifadeleri yer aldı. Öğretim üyesi Ali K. ise olay anında hızının 50-60 km. değil 30 km olduğunu savunarak, “Ben köpeğe çarpmadım, o aracıma saldırdı. Sağ arka kapımı çizerek zarar verdi. Köpeğin tedavi masrafları da 400 lira tuttu” dedi.