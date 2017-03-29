Akşener: Bir tek adamın Cumhuriyet rejimini değiştirmeye gücü yetmeyecek

Partisinden ihraç edilen MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Hayır" etkinliğine katıldı. Kadınların ağırlıklı olduğu salona giren Meral Akşener, "Başbakan Meral" sloganı ile karşılandı.

“TÜRKİYE’DEKİ HUZURU, KARDEŞLİĞİ, DAYANIŞMA RUHUNU YOK ETTİLER”

Meral Akşener buradaki konuşmasında,”Sürekli olarak ‘Hayır’ çalışması yapanlara hakaret ederek, iftira atarak, mezhepçilik yaparak, insanları birbirine karşı dikerek Türkiye’deki huzuru, kardeşliği, dayanışma ruhunu yok ettiler. Ama biz onlara karşı sevgiyle yaklaşan bir dil kullanıyoruz” dedi. Tek adam yetkisinin Atatürk’e dahi verilmediğini söyleyen Akşener,” Atatürk’ün bütün güç elindeyken, ülkede istiklal savaşını yapan komutanken ve tek gücü kullanmazken şimdi bir tek adamın Cumhuriyet rejimini değiştirmeye gücü yetmeyecek. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ANAYASA ORTAK AKIL İLE YAPILIR”

Bahçeli’nin cumhurbaşkanın görev yetki aşımı suçunu ortadan kaldırmak için anayasa teklifine destek verdiğini söyleyen Meral Akşener, “Suç işlenmesinin önüne geçeceğinize suçu anayasa kılıfına sokuyorsunuz. Anayasa ortak akıl ile yapılır. Anayasa değişliği bir kişiyi; diktatörden, kraldan öte hale getireceği için ‘Hayır’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Parlamenter sistemin kontrol ve denetim mekanizması olduğuna vurgu yapan Akşener, “Bütün dinler insanların egosundan kibirinden kurtulması için gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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“SARRAF EKONOMİ BAKANI OLURDU”

2010 yılındaki anayasa değişikliği referandumuna da değinen Meral Akşener, “Anayasa Mahkemesi’ni ve HSYK’yı da ele geçirmek için bir referandum yaptılar. O zaman ambalaj 12 Eylül’dü ve yetmez ama ‘Evet’çiler de destekçileriydi. AKP yöneticileri ile görüştüğümde onlara ‘bütün acıları çekeceksiniz’ dediğim de ‘Her şey kontrol altında’ dediler. İşte gördük kontrol altındaki durumu 15 Temmuz’a giden yolların taşlarını o anayasa ile döşediniz. Eğer bu 18 maddeyi de o gün referanduma koyup başkan olsaydı bugün Maliye Bakanı Rıza Sarraf, Adalet Bakanı Zekeriya Öz, Milli Savunma Bakanı Adil Öksüz, Diyanetten sorumlu bakan Egemen Bağış, başkan yardımcıları da PKK terör örgütünün başı olurdu. Düşünün Allah bizi nelerden korumuş” dedi.

“MADEM GARANTİ İDİ BU ASABİ HALİNİZİN NEDENİ NE?”

İki partinin toplam oy oranının yüzde 62 olduğunu söyleyen Meral Akşener, “Madem garanti idi bu asabi halinizin nedeni ne ‘Hayır diyenleri FETÖ’CÜ, PKK’lı ve terörist diye ilan ediyorsanız ya. Önce bir sağınıza, sonra solunuza ve en sonunda da aynaya dönüp bakın. Burada çadır mahkemesi kuran, Barzani’nin bayrağını asan, Atatürk resmini indiren, Oslo’da pazarlık eden yok. Duydunuz mu devletliler. Önce masum bir ‘Evet’ kampanyasına destek sandık. Ama karşılığında Kerkük’ü vermişler. Ey Bahçeli hani Kerkük Türktü ne oldu. Bununla ilgili bir şey diyecek misin?” diye konuştu.

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FETÖ’den para aldığı iddialarına da değinen Meral Akşener, “her yere para alarak gitmeye alışmış olanlar burasını anlayamaz” dedi.

DHA



