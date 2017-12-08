Meral Akşener Türkçe, Kürtçe Zazaca pankartlarla karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu hafta da yurt gezilerine Güneydoğu ile devam etti. Şırnak ve Cizre’de temaslarda bulundu, esnafın sorunlarını dinledi. Ankara’dan uçakla Diyarbakır’a giden Akşener ve İYİ Parti heyeti havaalanında davullar ve zurnayla karşılandı.

Çok sayıda Diyarbakırlı vatandaş, Akşener'i karşılamak için havaalanına akın etti. Akşener için, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca pankartlar açıldı. Pankartlarda “Tubi xeyr hati serokwezire me, xwişka me (Hoş geldiniz başbakanımız ve kız kardeşimiz” yazısı yer aldı. Pankartlarda Türkçe olarak da “Diyarbakırımıza hoş geldiniz Meral Abla” ve “Baba ocağına hoşgeldiniz” yazılı olduğu görüldü. Havaalanında kısa bir açıklama yapan Akşener şunları söyledi:

“YÜZDE 100 E TALİBİZ”

“İYİ Parti olarak Bitlis Ahlattan başlattığımız, Edirne, Mardin ve Artvin ile sürdürdüğümüz yurt gezilerine devam ediyoruz. Bizin esas görevimiz, vatandaşın tek tek ekini sıkmak ve sorunları dinlemek. Esnaf kardeşlerimize ilk sorduğum soru ‘Siftah yaptınız mı ?' oluyor. Çoğunun cevabı ‘Yapmadık' oluyor. Bunun üzerine ilk küçük siftahı biz yapıyoruz, o dükkandan alış veriş yapıyoruz. Gezilerimizden sonra bir güzel şey daha oluyor. Ziyaret ettiğimiz illere bizden sonra bakanlar da gidiyor. Batı da AK Parti ve CHP arasına, Doğu ve Güneydoğu da ise AK Parti ve HDP arasına sıkışmış bir seçmen kitlesi var. Biz İYİ Parti olarak güçlü bir alternatif oluşturuyoruz. Türkiye'nin yüzde 100'ünün oyuna talibiz'”