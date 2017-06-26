MHP, Ceyhan’da AKP adayına oy verip başkan yaptı

Adana’nın Ceyhan ilçesinin Belediye Başkanı Alemdar Öztürk’ün görevden alınmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimlerinde MHP, AKP adayının kazanması için aday çıkarmadı. Seçimi MHP’nin de desteklediği AKP adayı Ali Alper Boydak kazandı.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Kadir Aydar, MHP'li yöneticilerin Ceyhan Belediye Başkanvekilliği için istişare edip bir aday belirlemesine ve sosyal medyada paylaşmalarına rağmen gelen talimatla adaylarını geri çektiğini savundu.

Aydar, CHP'nin 7 meclis üyesinin de kendi adayına oy verdiğini ancak MHP'nin desteklediği AKP adayının seçimi kazandığını belirterek “Ceyhan'da AKP ve MHP'nin toplam meclis üyesi sayısı 22. AKP'li adayın aldığı oy da 22'dir. Bu iş birliğiyle Başkanvekilliği seçimini AKP adayı kazandı. Oysa CHP, son 3 dönem MHP adayına destek vermişti, son kez de Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde MHP adayını desteklemişti. MHP'li seçmenin bu kirli işbirliğini içlerine sindiremediklerini biliyoruz. Fakat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iktidar partisinin sözcüsü gibi davranması Ceyhan'ı da böyle etkiledi. “dedi.

Ali Alper Boydak'ın Başkanvekili olduğu seçimde 31 meclis üyesinden 22'sinin oyunu aldı. 7 oy CHP'ye giderken 3 oy da geçersiz sayıldı.