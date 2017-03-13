Onur Özbizerdik’ten kurşun yağmuru

İstanbul'da dün gece gözaltına alınan Onur Özbizerdik adliyeye sevk edildi. Özbizerdik'in bir gece kulübüne kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumartesi gecesi Ortaköy’deki bir gece kulübüne gelen Onur Özbizerdik kurşun yağdırdı. Özbizerdik, 16 el ateş edip silahı olay yerine atarak kaçtı. Beyaz bir otomobil ile kaçan Özbizerdik, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin çalışmalarının ardından 24 saat sonra Kurtuluş’ta metruk bir binada bulundu. Polisin teslim olmasını söylemesine rağmen yaya olarak kaçmaya çalıştı. Özbizerdik yaklaşık 500 metrelik bir kovalamacanın ardından yakalandı. 7 ayrı suçtan araması olduğu öğrenilen Özbizerdik’in ifadesinde silah taşımadığını, FETÖ olayları çıktıktan sonra vatanı savunmak için silah taşımaya başladığını söylediği öğrenildi.

OTOMOBİLE ZORLA BİNDİRİLDİ

İstanbul’da dün gece gözaltına alınan Onur Özbizerdik adliyeye sevk edildi. Özbizerdik Kuruçeşme’de bir eğlence mekanına ateş açmakla suçlanıyor. Onur Özbizerdik’ın gözaltında tutulduğu polis merkezinden çıktığı sırada polislere direndiği, otomobile zorla bindirildiği görüldü. (DHA)