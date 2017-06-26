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Samsunlu şehit Mete Yahşi babaocağında

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit düşen Uzman Çavuş Mete Yahşi’nin evinden helallik alındı. Şehidin üç yaşındaki kızı elindeki çiçeği babasınını tabutuna uzatarak gözyaşı döktü.

12:1526 Haziran 2017
Gündem
Samsunlu şehit Mete Yahşi babaocağında
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit düşen Uzman Çavuş Mete Yahşi’nin evinden helallik alındı. Şehidin üç yaşındaki kızı elindeki çiçeği babasınını tabutuna uzatarak gözyaşı döktü.

Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi (28) görev yaptığı Hakkari’de terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu vurularak şehit düşmüştü.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Mete Yahşi’nin Samsun’un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki baba evinde bugün helallik alındı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Helallik sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı, eşi, annesi, babası, kardeşi ve komşuları gözyaşlarına boğuldular.  İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi cenaze namazının kılınması için tekbirler eşliğinde Büyük Camii'ye götürüldü.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Samsun'un 1 ay içerisindeki 5. şehidi olan Mete Yahşi'nin cenazesi öğle namazının ardından şehitliğe defnedilecek.
(İHA)

seyma-orta
Son güncelleme: 12:2126.06.2017
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