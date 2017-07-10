Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis'in hizan ilçesine şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Halil Ateş Suruç'ta, Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ise Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlandı.

Bitlis’in Hizan İlçesi’nde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Halil Ateş’in cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndan kortej eşliğinde Suruç İlçesi’ne getirildi.

Şehit Halil Ateş’in cenazesi, baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Süleymaniye Camisi’ne götürüldü. Şehit için burada cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi, çevresinde çok sayıda zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alınan caminin girişine de x-ray cihazı konuldu. Bomba eğitimli köpekle arama yapılan camiye gelenler x-ray cihazı ve üst aramasından geçirildikten sonra içeriye alındı.

Cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, şehidin babası Celal Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı. Törende şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan babası Celal Ateş, kardeşleri ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Asiya Ateş’in 10 yıl önce vefat etitği belirtildi.

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ŞEHİT BABASI: İNŞALLAH TERÖR OLAYLARI SON BULUR

Halil Ateş’ın Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi’nde, Türk bayraklarıyla donatılan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki babasının evi, taziyeye gelenlerin akınına uğradı. Şehit Uzman Onbaşı Ateş’in babası Celal Ateş, oğlunun şehadet haberiyle yıkıldığını belirterek, “Benim ciğerim yandı, nice anne ve babaların ciğeri yandı. İnşallah bu terör olayları son bulur. Şehit oğlum daha önce benimle beraber çalışıyordum. 2 yıldır vatana hizmet ediyor. Oğlumla en son geçen Pazar günü görüşmüştük. Bugünlerde onu nişanlandırmak için bir mücadelemiz vardı. Kısmet olmadı. Artık anne ve babalar ağlamasın, vatan sağolsun” dedi.

Annesi Asiye Ateş’in 2007 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği, Türk bayrağının asıldığı şehit Ateş’in evine ziyarete gelen Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Celal Ateş'e başsağlığında bulundu. Şehit Uzman Onbaşı Halil Ateş’in, 6’sı kız 10 kardeşin üçüncü büyüğü ve 2 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı belirtildi.

Vali Abdullah Erin ise, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade ederek, “Şehidimizin karnı yerde kalmadı. Herkes hakkını helal etsin. Onun kardeşleri bizim kardeşimiz, babası bizim de babamızdır. İçteki ve dıştaki şer odaklarına prim vermemeliyiz. Terör ve işbirlikçilerine geçit vermemeliyiz” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü İhsan Açık tarafından cenaze namazı kıldırılan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in bayrağa sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak kalabalığın tekbirler ve ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganlarıyla Şıh Nasır Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bekar olan şehit uzman onbaşı Halil Ateş, 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli yapıyordu.

ADIYAMAN ŞEHİDİ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce’nin cenazesi, Adıyaman Havaalanı’ndan kortej eşliğinde Besni İlçesi’ne bağlı Köseceli Beldesi’ndeki baba evine son kez götürülüp helallik alındı. Ardından şehit İnce için belde meydanında bulunan Köseceli Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehidin babası Osman İnce, annesi Cemile İnce, eşi Esra İnce, çocukları 5 yaşındaki Elif Zümre ile 2 yaşındaki Yusuf Kerem, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin güçlükle ayakta duran babası Osman İnce’nin koluna Vali Abdullah Erin ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın girdi. Şehidin annesi Cemile, eşi Esra ve kardeşleri ise tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin eşi Esra İnci, fenalık geçirince kadın askerler tarafından verilen sandalyeye oturup kucağındaki çocuklarına sarılarak ağıt yaktı. İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit İnce’nin cenazesi, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi. Törene katılan kalabalık sık sık sloganlarla tepki gösterdi.