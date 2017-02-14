Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sevgililer Günü’nde gül çaldı!

İstanbul'da 14 Şubat'ı fırsat bilen bir hırsız, çiçekçiye girerek, yaklaşık 600 lira değerindeki gülleri çaldı. Güller polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunurken, şüpheli gözaltına alındı.
Habip ATAM
22:0614 Şubat 2017
Gündem
Sevgililer Günü’nde gül çaldı!
İstanbul'da 14 Şubat'ı fırsat bilen bir hırsız, çiçekçiye girerek, yaklaşık 600 lira değerindeki gülleri çaldı. Güller polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunurken, şüpheli gözaltına alındı.

İlginç olay,  dün Büyükada’da meydana geldi. Sabah saatlerinde adadaki çiçekçiye giren bir kişi, bir kutu içerisindeki kırmızı gülleri alarak kaçtı. İşyeri sahibi dükkanına gittiğinde, 14 Şubat Sevgililer Günü satmayı planladığı için getirttiği gülleri yerinde bulamadı.

 

Durum, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Polis ekipleri işyeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Araştırmalarda şüphelinin kimliğinin A.D., olduğu anlaşıldı. A.D.’nin çiçeklerle birlikte, Kınalıada’ya geçtiği tespit edildi. A.D., Kınalıada’da gözaltına alınırken, çaldığı güllerde ele geçirildi.

a

Güller çiçekçiye teslim edilirken şüpheli Emniyet’e götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar