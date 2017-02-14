Sevgililer Günü’nde gül çaldı!

İstanbul'da 14 Şubat'ı fırsat bilen bir hırsız, çiçekçiye girerek, yaklaşık 600 lira değerindeki gülleri çaldı. Güller polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunurken, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 14 Şubat'ı fırsat bilen bir hırsız, çiçekçiye girerek, yaklaşık 600 lira değerindeki gülleri çaldı. Güller polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunurken, şüpheli gözaltına alındı.

İlginç olay, dün Büyükada’da meydana geldi. Sabah saatlerinde adadaki çiçekçiye giren bir kişi, bir kutu içerisindeki kırmızı gülleri alarak kaçtı. İşyeri sahibi dükkanına gittiğinde, 14 Şubat Sevgililer Günü satmayı planladığı için getirttiği gülleri yerinde bulamadı.

Durum, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Polis ekipleri işyeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Araştırmalarda şüphelinin kimliğinin A.D., olduğu anlaşıldı. A.D.’nin çiçeklerle birlikte, Kınalıada’ya geçtiği tespit edildi. A.D., Kınalıada’da gözaltına alınırken, çaldığı güllerde ele geçirildi.

Güller çiçekçiye teslim edilirken şüpheli Emniyet’e götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.