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Seyrantepe’de gecekondu alev alev yandı

Seyrantepe’de boş bir gece kondu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşıları sonucu söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

03:3524 Kasım 2017
Gündem
Seyrantepe’de gecekondu alev alev yandı
Seyrantepe’de boş bir gece kondu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşıları sonucu söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 01.30 sıralarında Seyrantepe Huzur Mahallesi Kanarya Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gecekonduda yangın çıktı.

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Durumu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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Yangını gören Yusuf Hancı, “Eve yeni gelmiştim. Eve girdim, bir ses duydum. Bu saatte biri odun mu kırıyor diye baktım. Gecekondudan ateşin bizim binaya doğru çıktığını gördüm. İtfaiyeyi aradık 5 dakika içerisinde geldi. Yangını söndürdü” ifadelerini kullandı.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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