Referandum sonrasında yaşanan usulsüzlükleri değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seli Sayek Böke Sine-i Millet kararının gündemlerinde olduğunu belirtti. Sine-i Millet nedir? Sine-i Millete dönmek ne anlama geliyor?

Sine-i Millet nedir? CHP Sine-i Millete mi dönecek? Selin Sayek Böke’nin açıklamaları sonrası vatandaşlar Sine-i Millet’in ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millet, meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidara karşı son ‘silahı' olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar Meclis’te tek bir milletvekili sine-i millete döndü. O da Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçiminde gerçekleşti. Sine-i millet diyen DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu milletvekilliğinden istifa etmişti.

SELİN SAYEK BÖKE’NİN AÇIKLAMALARI

CHP, referandumun yenilenmemesi durumunda Sine-i Millete dönmeyi tartışmaya açmayı kararlaştırdı. CHP Genel Başkan yardımcısı Selin Sayek Böke, MYK toplantısında sonra yaptığı açıklamada bu kritik konuyu dile getirdi ve milletvekillerinin istifa ederek TBMM’den çekilmesi anlamına gelen ‘’Sine-i Millet” kararını gündemlerine aldıklarını bildirdi. Böke şöyle dedi: ‘’CHP olarak bu referandumu tanımıyoruz. Sonuç hayır çıkmıştır. Milyonların iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu amaçla her türlü yaptırımı da masaya yatıracağız. Her türlü derken buna Sine-i Millet de dahildir”