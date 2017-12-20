Skandalı bakan açıkladı: Askere at eti yedirmişler!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için alınan 12 bin 500 kilogramlık etin, 8 bin 950 kilogramının sorunsuz olduğunu ancak testler sonucunda 4 bin 50 kg kavurmada at eti tespit edildiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanlığı Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 2015 yılı Ekim ayında yapılan 300 tonluk et ihalesini kazanan ve Mersin'de kayıtlı bulunan Pınarsan adlı firmanın, Gölcük Donanma Komutanlığı'na teslim ettiği etin bozuk olduğunu ve “At eti” karıştırıldığı iddialarını Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye sordu.

Bakan Canikli ise önergeye verdiği cevapta, firmadan alınan kavurmanın 8 bin 950 kilosunun sorunsuz tüketildiğini ancak kalan 5 bin 550 kg için muhtelif zamanlarda kapak açıldığında, koku geldiğinin tespit edildiğini belirtti. Firmanın değiştirdiği yeni getirilen etlerin serolojik analizler için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Canikli, yapılan analizler sonucunda 4 bin 050 kg kavurmada at eti tespit edildiğini açıkladı. Canikli şöyle dedi:

SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

“Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca sözleşme fesih edilmiş ve kesin teminat irat kaydedilmiştir. At eti tespit edilen kavurmaların bedelinin tahsili ve söz konusu firmanın kamu ihalelerinden yasaklanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Sözleşme hükümleri gereği fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuçlanmadan gıda maddelerinin tüketime sunulması söz konusu değildir.

Bu kapsamda; içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konserveler hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmamıştır. At eti tespit edilen 4 bin 050 kg konserve imha edilmek maksadıyla ve Kocaeli Tarım il Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Gölcük Donanma Komutanlığı depolarında muhafaza edilmektedir. Pınarsan İnşaat Nakliye Sanayi ve Limited Şirketi’nin diğer birliklerle yaptığı tedarik sözleşmelerinin tamamı (24 adet) 10 Eylül 2017 tarihinde fesih edilmiştir”