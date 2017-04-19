Son dakika… Başbakan ‘hayır’ raporu istedi

"AK Parti kongre sürecine girmiştir. Bir kan değişikliği bir can değişikliği olacak" diyen Başbakan il başkanlarına "Bölgenizdeki durumu tahlil eden, ayrıntılı bir raporu en kısa zamanda genel merkeze iletmenizi istiyorum.Bugünden itibaren 'hayır' diyenleri anlamak, onların gönlünü kazanmak için gayret edeceğiz" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım Ankara’da düzenlenen AKP İl Başkanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’nin YSK’ya yaptığı “referandum iptal edilsin” başvurusu hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım “Kararı verecek olan YSK’dır” dedi. Kılıçdaroğlu’nun “YSK'nın kararını protesto haktır” sözlerine de değinen Başbakan “Halkın kararı nettir, sonuç evettir. İtirazlar, YSK’nın değerlendirmesi sonucu paylaşılacaktır. Biz görevimizi yaptık. İtiraz hukukun aracıdır ama bunun dışına çıkıp sokağa halkı davet etmek yanlıştır, meşruiyet çizgisinden çıkmaktır.Halkın tanıdığı sonuçları ana muhalefet partisinin tanımaması yanlıştır, bu yanlıştan dönülmeli” dedi.

AKP’DE KONGRE SÜRECİ

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’ye üyeliğiyle ilgili takvimin YSK kararının ardından şekilleneceğini belirterek AKP’nin 2018’de kongreye gideceğini duyurdu Başbakan “AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiştir. Bu yıl içinde il ilçe teşkilatlarındaki kongre sürecimizi tamamlayacağız. Bir kan değişikliği bir can değişikliği olacak. Sonra 2018’den sonra da yerel seçimlere ağırlık vereceğiz. Süreç böyle işyelecek. Kesin sonuçların ilanıyla Cumhurbaşkanımızın partisiyle ilişiği tekrar yasal olarak kurulabilecek. 2018’de olağan kongremizi yapacağız. 3 Kasım 2019 Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlığımızı sürdüreceğiz. Kan değişikliği yapacağız” dedi.

İL BAŞKANLARINA SESLENDİ

Gazetecilere yaptığı açıklama sonrası salona geçen Başbakan burada partisinin il başkanlarına seslendi. Konuşmasının başında referandum sürecini değerlendiren ve “Hayır diyenler de başımızın tacıdır” diyen Başbakan CHP’yi suçladı. Yıldırım “Ana muhalefet partisi referandum sonucunu hazmetmek zorunda. Çareyi sokakta aramak kaos ortamı oluşturmak onlara yakışmaz. Kararı millet verdi, bize düşen görev önümüze bakmak. Provokasyonlara gelmeyin tahriklere kapılmayın” dedi.

ERKEN SEÇİM OLMAYACAK MESAJI

Başbakan “2019’da iki seçim var. Yerel seçimler ve birleştirilmiş Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bunun dışında gündemde herhangi bir seçim yok.” diye konuştu.

‘HAYIR DİYENLERİ ANLAMA RAPORU’ İSTEDİ

İl Başkanlarına kongre sürecini hatırlatan Başbakan onlardan “son durumu değerlendiren ayrıntılı rapor” istedi. Başbakan Yıldırım “Bölgenizdeki durumu tahlil eden, ayrıntılı bir raporu en kısa zamanda genel merkeze iletmenizi istiyorum.

Bugünden itibaren ‘hayır’ diyenleri anlamak, onların gönlünü kazanmak için gayret edeceğiz” diye konuştu.

“SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

Referandum kampanyası sürecinde gösterdiği çabadan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Yıldırım “YSK’nın seçim kararını resmen açıklamasını ardından Cumhurbaşkanımızın partimize bir an önce üye olmasını bekliyoruz” dedi.