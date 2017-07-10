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Son dakika haberi… KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, FETÖ soruşturması kapsamında Diyarbakır' da gözaltına alındı. Atalay' ın Mersin' e gönderildiği öğrenildi.

11:1710 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika haberi… KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay gözaltında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, FETÖ soruşturması kapsamında Diyarbakır' da gözaltına alındı. Atalay' ın Mersin' e gönderildiği öğrenildi.

İlahiyat fakültesinden arkadaşlarını ziyaret için Diyarbakır’a giden KKTC Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Habertürk’ten Veysi İpek’in haberine göre Bir arkadaşının evinden gözaltına alınan Prof Dr. Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücalede Şubesi’nde tutuldu. Atalay, bugün erken saatlerde ifadesinin alınmasını için polis nezaretinde Mersin’e gönderildi.
KKTC protokolünde yer alan ve çifte vatandaş olan Prof Dr. Atalay, Türkiye’de bir üniversitede de ders verdiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde ifadesi alınacak olan Prof. Dr. Atalay’ın, Bylock kullandığı ve FETÖ üyelerine referans olduğu iddia ediliyor. Atalay’ın farklı kimliklere çıktığı ileri sürülen yurt dışı seyahatleri de mercek altına alındı.  DHA

Son güncelleme: 11:1810.07.2017
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