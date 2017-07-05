Son dakika haberi… Kurtulmuş’tan Afrin tepkisi!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden gelebilecek tehlikelere karşı hazırlık yaptığını ancak bu hazırlıkların savaş ilanı olmadığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin Kürt grupların elindeki Afrin bölgesinden füze atanlara sessiz kalamayız. Suriye sınırında askeri önlemler savaş ilanı değil, gelecek tehlikeye karşı hazırlık yapıyoruz” dedi.

ABD’nin YPG’ye silah yardımına da değinen Kurtulmuş, Orta Doğu’da daha önce silahlandırılan bir grubun bu silahlarını iade ettiğinin görülmediğini vurguladı.

Bu açıklamadan kısa süre önce de Suriye’de Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birliklerinin (YPG) Komutanı Sipan Hemo, Türk ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Azez-Cerablus hattı yakınlarında konuşlandırılmasının “savaş ilanı” olduğunu öne sürmüştü. Hemo, bu tarz askeri faaliyetlerin büyük bir çatışma riskini beraberinde getirdiğini söylemişti.

Hemo, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile çatışma yaşanmasını bekleyip beklemediği sorusuna, “Türklerin hazırlığı savaş ilanı seviyesine ulaştı ve önümüzdeki günlerde gerçekten çatışmalar yaşanmasına neden olabilir” yanıtını vermiş, “Bu potansiyel saldırı ihtimaline karşı kayıtsız kalmayacağız” diye konuşmuştu.