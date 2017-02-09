Son dakika haberi… Rus uçakları Türk askerlerini vurdu

Rus uçakları El Bab'da Türk askerlerini vurdu. Olayda 3 askerimiz şehit olurken, 1'i ağır 11 de asker yaralandı. TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Rus uçağı kazaen askerlerin olduğu binayı vurdu' denildi.

Rus uçakları El Bab'da Türk askerlerini vurdu. Olayda 3 askerimiz şehit olurken, 1'i ağır 11 de asker yaralandı. TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Rus uçağı kazaen askerlerin olduğu binayı vurdu' denildi.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bina Rusya Federasyonu’na ait bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla hedef alındı. Hava harekatında hedef alınan binanın enkazı altında kalan 3 asker şehit oldu, 1’i ağır 11 asker ise yaralandı.

Fırat Kalkanı harekatı 170’inci güne girerken dün 5 askerin şehit olduğu El Bab’dan bugün de şehit haberi geldi. El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saat 08.40 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu bir bina DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatına katılan Rus savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vuruldu.

Bombalanan binanın çökmesinin ardından göçük altında kalan askerlere ulaşmak isteyen silah arkadaşları seferber oldu. Göçük altında çıkarılan 11 yaralı asker, bölgeden tahliye edildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer 10 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bombardımanda yıkılan binanın enkazı altından çıkarılan şehit sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş’un cenazesi saat 11.30 sıralarında helikopter ile Gaziantep’e ulaştırıldı. Göçük altında kalan şehit uzman çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin ile şehit uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal’ın cenazeleri ise saat 14.00 sıralarında çıkarıldı ve 14.40 sıralarında helikopter ile Gaziantep’e getirildi. Ancak, şehitlerin vücut bütünlükleri bozulduğu için üzerinde Türk bayrağı bulunan 4 cenaze torbası içerisinde getirilmesi 4 ayrı şehit olduğu gibi algılandı. Ancak, bir süre sonra El Bab bölgesinden gün içerisinde getirilen şehit sayısının 5 değil 3 olduğu anlaşıldı.

Böylece gün içerisinde 3 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos’tan bu yana şehit düşen asker sayısı 64’e yükseldi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı da akşam saatlerinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya’ya ait savaş uçağının kazaen hedef aldığı binadaki 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. 1’i ağır 11 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08.40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.”

PUTİNDEN, ERDOĞAN’A BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Yaşanan üzücü olayın ardından Rusya Federasyonu yetkililerinin üzüntülerini dile getirdiğini Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Rusya Federasyonu yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır. Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

HULUSİ AKAR , RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GERASİMOV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada “Kazayla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orgeneral Gerasimov meydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar’a üzüntülerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulunmuştur.” denildi.

ELBİSTAN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ terör örgütünün saldırısında şehit olan Uzman Çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin’in acı haberi memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’ne ulaştı. Ancak, aile acı haberi Balıkesir’deki diğer oğlunun evinde aldı.

2’si kız 5 kardeşi olan Mehmet Şahin’in ağabeylerinden birinin polis, diğerinin de astsubay olduğu öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Abdurrahman ile annesi Asiye Şahin’in Balıkesir’deki polis oğlunun yanına gittiği ve acı haberi de burada aldığı belirtildi.

4 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin, Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından yarın Elbistan’da toprağa verilecek.

ADANA’DA İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin El Bab’da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen askerlerden uzman onbaşı Emre Mücahit Topal’ın acı haberi Adana’da oturan ailesini yasa boğdu.

Uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal’ın şehit olduğu haberini askeri yetkililer, merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde oturan ailesine bildirdi. Acı haberi alan anne Sema ile baba Salih Topal gözyaşlarına boğuldu. Diyarbakır’daki birliğinde operasyon için El Bab’a gittiği belirtilen Topal’ın 2 yıllık asker ve bekar olduğu bildirildi. Ailenin evinin önüne ise Türk bayrakları asıldı. Emre Mücahit Topal’ın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’nde toprağa verileceği bildirildi.

DHA