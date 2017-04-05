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İzmir Haberi: 3 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

3 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

11:415 Nisan 2017
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3 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı
3 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilde terör örgütleri MLKP ve DHKPC'ye yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütleri MLKP ve DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'da gece saatlerinde operasyonlar düzenledi.
7 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde polis ekipleri çok sayıda yazılı ve basılı örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçidi. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

DHA

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