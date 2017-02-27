Adana'da 3 otomobil kundaklandı

ADANA'da kimliği belirsiz kişi yada kişiler, aynı sokakta park edilen 3 otomobili kundakladı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18071 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemiyen kişi yada kişiler, sokakta park halindeki 01 T 2389 plakalı ticari taksi, 01 CMR 75 plakalı hafif ticari araç ve 01 HN 350 plakalı otomobilin üzerine yanıcı madde döküp, ateşe verdi. Sokaktan gelen sesleri duyup dışarı çıkan araç sahipleri, otomobillerinin yandığını gördü. Bunun üzerine polise ve itfaiyeye haber veren araç sahipleri, daha sonra kovalar ve hortumlarla araçlarını söndürmeye çalıştı. Sevk edilen itfaiye ekipleri araçları söndürürken, motor kısımları yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Otomobillerde inceleme yapan polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA