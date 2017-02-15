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Adana Haberi: Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı
11:4515 Şubat 2017
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Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının 18'inci yıldönümünde kent genelinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Adana polisi, sabahın ilk saatlerinde örgüt üyesi olduğu öne sürülen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği adreslerde arama yapan Terörle Mücadele Şube ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

DHA

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