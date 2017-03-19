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Adana Haberi: Adana'da şafak operasyonu: 39 gözaltı

Adana'da şafak operasyonu: 39 gözaltı
11:5719 Mart 2017
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Adana'da şafak operasyonu: 39 gözaltı
Adana'da şafak operasyonu: 39 gözaltı

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 39 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda sabah erken saatte 130 adrese, eş zamanlı baskınlar yaptı. Terörle Mücadele ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda; kaçakçılık, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan 39 kişi yakalandı.
Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında kadınların da olduğu 39 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

DHA

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