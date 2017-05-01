Adana'da sakin 1 Mayıs

ADANA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen kutlamalara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Mimar Sinan Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Geniş güvenlik önleminin alındığı meydana vatandaşlar üst araması yapılarak alındı. Kutlamalara CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer, HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

'Yaşasın 1 Mayıs', 'Yaşasın işçi dayanışması' sloganlarının atıldığı kutlamada vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. Tertip komitesinin katılımcılara hitap etmesinin ardından sahneye çıkan yerel sanatçılar, türküler seslendirdi. Katılımcılar da halaylarla eşlik etti. Olaysız geçen 1 Mayıs kutlamaları, 3 saatlik bir programın ardından son buldu.

DHA