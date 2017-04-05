Adana'da terör operasyonu: 14 gözaltı

ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK ve DHKP-C'yi öven paylaşımlarda bulanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarında terör örgütleri PKK ve DHKP-C'yi övücü paylaşımlarda bulunup, örgüt faaliyetlerine katılan şahısların adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubeleri ve polis merkezi ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eve baskın yapan TEM ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA