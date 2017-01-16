Afyon'da 11 araçlık zincirleme kaza: 18 yaralı (2) Yeniden

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa İlçesi yakınlarında 8 TIR, 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüleri belirtilmeyen 2 otomobil ile yolcu otobüsü gizli buzlanma nedeniyle çarpışarak kaydı. Arkadan gelen TIR'ların sürücüleri de kayganlaşan yolda öndeki araçlara çarpmamak manevra yapınca, zincirleme kaza meydana geldi. TIR'lardan biri öndeki ters dönen otobüsle çarpışırken, diğer 7 TIR ise şarampole devrildi. Kazada araçlarda bulunan 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, 112, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar, Sinanpaşa ve Sandıklı'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı'dan itibaren ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı olan yol enkaz kaldırma çalışmalarının ardından tek şeritli açıldı.

Kazaya karışan TIR şoförü Mustafa İdris, "Yolda aşırı buzlanma var. Normal yolumdayken kayan otobüs gelip bana vurdu. Ben de şarampole devrildim. Arkadan gelen TIR'lar da çarpmamak için şarampole devrildi" dedi.

Kaza yerine gelen araç çekicisi Ahmet Katipoğlu, "Yoldaki buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve 1 otobüs kaza yapmış. Kazanın olduğu saatten bu yana yol kapalıydı, şimdi tek yönden trafik akışı sağlanıyor. Mecburen tek yönden sağlanıyor. Otomobilleri kaldırdık, TIR ve otobüsleri kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

DHA