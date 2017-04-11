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Manisa Haberi: Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

19:5311 Nisan 2017
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Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanına silahlı saldırı: 2 yaralı
Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

 MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erdayıoğlu ile bu sırada olay yerinden geçen 14 yaşındaki Berkay Işık yaralandı.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi 14 Sokak'taki Kuyumcular Çarşısı yakınlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, işyerinin önünde bulunan Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu'na tabancayla 7 el ateş etti. Saldırıda, Erdayıoğlu bacaklarından yaralanırken, seken kurşunlardan biri de bu sırada olay yerinden geçen Berkay Işık'ın bacağına isabet etti.
Saldırgan kaçarken, olay yerine sevk edilen ambulansla Erdayıoğlu ve Işık, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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