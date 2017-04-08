Alaçatı sokaklarında insan seli

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Alaçatı Ot Festivali'nin üçüncü gününde binlerce kişi Alaçatı'ya akın etti.

Alaçatı Ot Festivali için yüzlerce tur otobüsü ve özel araçlarıyla Çeşme'ye gelenler, sabahın erken saatlerinden itibaren kafe ve restoranları doldurdu. Çeşme'deki tarihi kervansaray hakkında bilgi alan ziyaretçiler, Çeşme Kalesi ve müzesini de gezdi. Çeşme sahili ve çarşısında dolaşan ziyaretçiler, daha sonra da tur otobüsleri ile Alaçatı'ya geldi.

Alaçatı'nın girişinde kurulan stantlarda otlardan yapılmış yöresel yiyeceklerin tadına bakan çok sayıda kişi, hediyelik eşya stantlarından alışveriş yaparak Alaçatı hatırası aldı. Stantların arasında zaman zaman izdiham yaşandı. Alaçatı'nın tarihi evlerinin arasındaki dar sokakları da dolaşan festival ziyaretçileri esnafın yüzünü güldürdü.

Yaz sezonu başlamadan Alaçatı Ot Festivali nedeniyle onbinlerce insanın Çeşme ve Alaçatı'ya akın etmesi, zor bir kış yaşayan esnafa moral oldu. Vatandaşlar sadece Alaçatı'yı değil, Çeşme'nin görülmeye değer Çiftlik, Dalyan, Ilıca, Germiyan, Ildır gibi mahallelerini de gezerek restoran, kafe işletmecileri ile yöresel ürünler satan mahalle sakinlerine, zor geçen kış sonrası nefes aldırdı.

Festivalin son günü olan yarın da en fazla çeşit ot toplama yarışması ve en güzel ot yemeği yarışması yapılacak.

DHA