Alaşehir'de acemi askerler yemin etti

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'ndeki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1716 asker, törenle yemin etti.

Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki törene; Ulaştırma Kıdemli Albay Mehmet Kıyıcı, Ulaştırma Albay Tolga Öz, Askeri İnzibat ve Trafik Eğitim Taburu Komutanı Piyade Yarbay Yusuf Yeşil, 2. Ulaştırma Er Eğitim Komutanlığı Ulaştırma Binbaşı Zafer Çınar, yemin eden askerler arasında bir yakını bulunan Ahmetli Kaymakamı Muharrem Emre Canpolat ve aileler katıldı. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende 650'si kısa dönem toplam 1716 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların etrafında yemin etti.

Törende konuşan Ulaştırma Kıdemli Albay Kıyıcı, 'Canınızdan kıymetli çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de çocukların değerini çok iyi bilmekteyiz. Tüm şehitlerimizi buradan saygı ile anıyorum. Yiğit Mehmetçikler yolunuz açık olsun' dedi.

Yemin töreninde çocuklarıyla aynı Alay'da görev yapan babalara, Kıdemli Albay Kıyıcı tarafından onur belgesi verildi. Tören geçişiyle sona eren programın ardından yemin eden acemi erler, aileleriyle buluştu. 3 bin kişinin katıldığı yemin töreninde Ulaştırma Tabur Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kıyıcı, ailelerle yakından ilgilendi. Ailelerin oldukça mutlu ve gururlu olduğu görüldü.

DHA