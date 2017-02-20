Almanya'da Türkçe kampanyası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Türk veli ve öğretmen derneklerinin desteğiyle 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla yeni bir Türkçe kampanyası başlatıldı.

Yaklaşık bir milyon Türk kökenli insanın yaşadığı Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da (NRW)Türkçe kampanyası başlatıldı. Eyalette yıllar içerisinde öğrenci sayısı artmasına rağmen, Türkçe derslerine ilgi azalıyor. Bugüne kadar yapılan Türkçe derslerine katılım çağrıları, çok dilliliğin önemini vurgulayan açıklamalar Türkçe derslerine katılımı arttırmak yerine azalmayı bile engelleyemeyince, NRW eyaletindeki veli ve öğretmen derneklerinin desteğiyle 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla yeni bir Türkçe kampanyası başlatıldı.

Merkezi Dortmund’da bulunan Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu’nda (FÖTEV) başlatılan kampanyaya, farklı kentlerde faaliyet gösteren veli ve öğretmen dernekleri temsilcileri katıldı. FÖTEV Başkanı Dr. Aysun Aydemir ve Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu FÖTED Başkanı Dr. Ali Sak kampanya hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kampanya boyunca veli, öğrenci, öğretmen ve Alman kamuoyuna yönelik anadilin önemini anlatan sloganlar, görsel afişler, kısa video çekimleri, imaj çalışmaları ve bilgilendirme seminerleri düzenlenerek, okullarda anadili derslerine ilgi arttırılmaya çalışılacak. Kampanya daha sonra Almanya’nın diğer eyaletlerine de yaygınlaştırılacak.

Maalesef tablo pek iç açıcı değil

NRW’de son yıllarda Türkçe derslerine ilginin giderek azaldığını kaydeden Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu FÖTED Başkanı Dr. Ali Sak, Türkçe derslerinde tablonun iç açıcı olmadığını söyledi. Dr. Ali Sak,” Maalesef tablo pek iç açıcı değil. NRW’de son yıllardaki rakamlara baktığımızda, 1998’de örneğin 148 bin Türk kökenli öğrenci vardı. Bunların yaklaşık 96 bin Türkçe derslerine katılıyordu. Öğretmen sayımız ise o yıllarda 691 civarındaydı. 2014’te öğrenci sayımız artmış durumda. Yaklaşık 265 bin Türk kökenli öğrencimiz var. Yalnız Türkçe derslerine katılım düşüyor. 96 binden 50 bine düşmüş. Oran olarak yüzde 70’den yüzde 20’lere gerilemiş durumda. Öğretmen sayımız ise yarı yarıya, 691’den 360’a düşmüş” dedi.

Düşüşün Türk toplumunun diline sahip çıkmadığını gösterdiğini belirten Dr. Sak, bunun Türk kültürünü korumayı da zorlaştıracağını söyledi. Sak,” Zamanla Türk dili, Türk kültürü yok olacaktır. Sadece ismi Türk kökenli olarak kalacaktır. Günümüzde de çocuklarımızın Türkçe konuşurken eksik olduklarını görüyoruz. Dikkat etmezsek, önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde Türkçe sadece çok nadir konuşulan, sadece evlerde konuşulan ve toplum dışına iletilmiş bir dil olacaktır” dedi.

Tehlike zilleri çalmış durumda

Kampanyanın hedefi hakkında bilgi veren FÖTEV Başkanı Dr. Aysun Aydemir ise Türkçe için tehlike zillerinin çaldığını söyledi. Aydemir, asimile olmak istemiyoruz desek bile, eğer anadilimizi unutmuş isek ne kültürümüze ne de bizi biz eden diğer özelliklerimize sahip çıkamayız. Bu yüzden adilimizi, var olan hazinemizi kaybetmeyelim diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanya nedeniyle Türkçenin önemini anlatmak amacıyla Türk Halk Müziği Hocası Kazım Birlik tarafından bestelenen Türkü de ilk kez seslendirildi.

Görüntü Dökümü

-Türkçe kampanyasından detaylar

-Dr. Ali Sak’ın görüşleri

-Dr. Aysun Aydemir’in görüşleri

-THM Hocası Kazım Birlik’in Türkçe için bestelediği Türkü’den bir bölüm

DHA