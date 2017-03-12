Annesini öldürmekten aranan oğlu yakalandı

BURSA’nın Gemlik ilçesinde 59 yaşındaki Zekiye Toğluk, geçtiğimiz 9 Mart’ta evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polisin, şüpheli olarak aradığı Toğluk'un oğlu 33 yaşındaki Özgür Toğluk, Gemlik girişinde yakalandı.

Hamidiye Mahallesi Şehit Mehmet Güngör Sokak’ta Zekiye Toğluk geçtiğimiz 9 Mart’ta av tüfeğiyle vurulmuş, silah seslerini duyan kadının komşuları olayı polise haber vermişti. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, evden koşarak uzaklaşan Zekiye Toğluk'un oğlu Özgür Toğluk'u şüpheli olarak aramaya başladı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar neticesinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde saklandığı tespit edilen Özgür Toğluk, Gemlik’e gelirken ilçe girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı Toğluk, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA