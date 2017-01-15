Antalya'da bir günde iki mevsim

YURDUN birçok yerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalyalılar bir günde iki mevsimi yaşadı. Sabah güneşle uyanan Antalyalılar, öğleden sonra havanın bulutlanıp yağmur yağmasıyla kapalı mekanlara geçti.

Öğlene kadar sahillere akın eden Antalyalılar, aileleriyle güzel havanın tadını çıkardı. Yabancı turistlerden bazıları ise denize girdi. Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü Antalya'da denizin tadını kızıyla birlikte çıkaran Rus Aleni İvanova, ülkesinin kar altında olduğunu, kendilerinin ise Antalya'da denize girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yabancıların Antalya'ya tatile gelmeleri çağrısında bulunan Aleni İvanova, bir süre daha kentte kalacaklarını ve havanın iyi gitmesi halinde denize girmeye devam edeceklerini belirtti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı kişiler yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da güneşlendi ve kitap okudu. Antalya'da öğleden sonra ise hava bulutlandı ve yağmur yağdı.

DHA