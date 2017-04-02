Antalya'da güneş ısıtıyor

HAVANIN 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da, rüzgara rağmen güneş ısıtmaya yetti.

Yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize girerek nisan güneşinin tadını çıkardı. Bazı tatilciler banklarda oturmayı, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih etti. Antalya'da yerleşik yaşayan ve tatile gelen Rus turistler ise rüzgara rağmen denize girdi. Çocuklarıyla Akdeniz'in mavi sularında kulaç atan Ruslar, yazdan kalma günlerdeki görüntüleri aratmadı. Türk aileler ise sahilde kahvaltı yapıp balık tuttu ve kitap okudu.

Erzincan'dan gelen misafirini gezdiren İbrahim Yıldırım, Antalya'nın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu an ülkemizin birçok yerinde iklim şartları kışken, burada insanlar denize girebiliyor. 1 ay sonra deniz sezonu daha da açılacak" dedi.

Erzincan'dan tatile gelen Gökhan Güneş de, Antalya'nın havası ve denizine hayran kaldığını söyledi.

11 yıl önce İstanbul'dan Antalya'ya geldiğini söyleyen Gülseli Gürbüzer ise bu kentte yaşamaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada mutluyuz, keyifliyiz. Nisan ayında şahane havada piknik yapıyoruz. Her şey çok güzel" diye konuştu.

DHA