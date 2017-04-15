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Çanakkale Haberi: Ayvacık'ta 16 kaçak yakalandı

Ayvacık'ta 16 kaçak yakalandı

11:3415 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Ayvacık'ta 16 kaçak yakalandı
Ayvacık'ta 16 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 16 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Ayvacık'ta dün gece bölgede yol kontrol yapan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale Köyü sahil yolunda, deniz kenarına gitmeye çalışan 2 taksiyi durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12'si İran 4'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 16 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar bir minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçakların, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. Kaçakları taşıyan 2 taksinin şoförü de gözaltına alındı.

 

 

DHA

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