Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale Haberi: Ayvacık'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Ayvacık'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
07:3823 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Ayvacık'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Ayvacık'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son haftalarda binlerce kez sallanan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde(Gülpınar Köyü) saat 04.55'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 7.3 kilometre olarak açıkladı. Bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar