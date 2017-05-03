Azılı hırsız güvenlik kameralarına takıldı

UŞAK'ta, 88 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı bulunan, ev ve işyerlerinde yaptığı soygunlar güvenlik kameralarına yansıyan 19 yaşındaki B.U.G. polis tarafından yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, 88 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı olan ve uzun zamandır aranan B.U.G., son soygunda polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Hırsızlık yapılan işyeri ve evlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı çalışma sonucunda Uşak'ta iki işyerinden 520 lira, bir işyerinden 2 adet cep telefonu, bir evden 10 bin lira para, 4 bilezik ve 1 çift bebek küpesi çalan ayrıca halk otobüsü içerisinde yolculuk yapan bir kişinin unuttuğu 1 adet cep telefonu alarak satan kişinin B.U.G. olduğunu belirledi.

Polisin takibi sonucu evinde yakalanan B.U.G. gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada 1500 lira para ve 1 adet çalıntı bilezik ele geçirildi. Zanlının yaptığı soygunlar ise güvenlik kameralarına takıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA