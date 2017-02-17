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Son Dakika: Bağımsızlığının 9'uncu yılını kutlayan Kosova halkı işsizlikten şikâyetçi

Bağımsızlığının 9'uncu yılını kutlayan Kosova halkı işsizlikten şikâyetçi
03:5417 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Bağımsızlığının 9'uncu yılını kutlayan Kosova halkı işsizlikten şikâyetçi
Bağımsızlığının 9'uncu yılını kutlayan Kosova halkı işsizlikten şikâyetçi

SIRBİSTAN'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın bağımsızlığının üzerinden 9 yıl geçti. Bağımsızlığının üzerinden 9 yılın geçtiği Kosova'da; vatandaşlar 9 yılı DHA'ya değerlendirdi. Kosovalılar ülkelerinde en çok işsizlikten şikâyet ediyor.

NATO`nun 1999 yılında Sırbistan güçlerine karşı başlattığı hava operasyonu ardından Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altında giren Kosova`nın, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden 9 yıl geçti. Bağımsızlığının 9'uncu yılına giren Kosova`yı bugüne kadar aralarında Türkiye Cumhuriyeti`nin de yer aldığı 113 ülke bağımsız olarak tanıdı. Ancak her geçen yıl artan işsizlik ve ekonomik sıkıntı Kosovalıları göçe zorluyor. Bağımsızlığının 9'uncu yılında vatandaşlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Kosovalılar 9 yılda özellikle işsizliğin artması ve bu sıkıntı nedeniyle yaşanan göçleri değerlendirdi.

GENÇLERİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK

Bağımsızlık üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen gençler gelecekle ilgili umutsuz konuşuyor. Kosovalılar, ekonomik olarak bağımsız olamadıklarını belirtiyor. Çok sayıda Kosovalı ise yasal olmayan yollarla Kosova`yı terk ederek Batı ülkelerine sığınıyor.

Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, bağımsızlık öncesi 2006 yılında belediye statüsüne kavuşan Mamuşa'da bu 9 yıllık süre içinde büyük gelişmelerin yaşandığını söyledi. Bütüç, bağımsızlık üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hala vatandaşların çoğunun umutsuzluktan yakındığını söyledi. Bütüç, 9 yılda aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de yer aldığı çok az sayıda ülkenin Kosova'ya yatırım yaptığına değinerek, devletin yatırım ve eğitim konularıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

DHA

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