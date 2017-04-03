Bahçelievler'de park halindeki iki araç yandı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)BAHÇELİEVLER'de, park halindeki iki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın giriş katında bulunan dairede ve iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Canım Sokak'ta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Yanan otomobillerden sıçrayan alevler bitişiğinde bulunan bir apartmanın doğalgaz kutusu ve giriş katındaki dairesine sıçradı. Alevler nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yangını kontrol altına alınarak alevlerin apartmana olan sirayeti engellendi. Meydana gelen yangın nedeniyle iki otomobil kullanılmaz hale gelirken apartman giriş katında bulunan dairede de maddi hasar oluştu.

Mahalle sakini Yılmaz Gencay," Bir ses geldi. Cama fırladım ve arabamın yandığını gördüm. Anahtarımı alıp aşağıya koştum. Arabamı çalıştırıp uzaklaştırmak istedim ancak geç kalmıştım. Komşular itfaiyeye haber vermiş. İtfaiye söndürmeye başladı. Doğalgaz kutusundan çıktığını söylüyorlar ancak kesin bir şey yok" ifadelerini kullandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken olayının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi.



DHA