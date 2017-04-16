Bakan Zeybekci, oyunu Denizli'de kullandı

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, anayasa değişikliği için yapılan referandumda oyunu Denizli'de kullandı.

Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 1177 numaralı sandıkta eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Zeybekci ve kızı Fatma Zeybekci ile birlikte oy kullandı. Sandığa gelirken çevredekilerle kısa süreli sohbet eden Bakan Zeybekci, daha sonra kimliğini göstererek oy kullanma kabinine geçti. Burada oyunu kullanan Bakan Zeybekci, oy zarfını sandığa attı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, 'Türk demokrasisi için hakikaten önemli, güzel bir gün. Öncelikle kampanya dönemi kazasız belasız bitti. Hiçbir olumsuzluk da yaşanmadı. İnşallah bugün de güzel geçer diye temenni ediyorum. Türk demokrasi tarihi için önemli bir oylama, hükümet sistemiyle ilgili önemli bir oylama, güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Ama sonuç ne çıkarsa çıksın, yarın inşallah Türkiye'nin her yerinde huzur, birlik ve beraberlik, kardeşlik kazansın. Türkiye artık sağına soluna bakmadan, ardına bakmadan koşarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği muasır medeniyetler hedefine doğru durmaksızın yoluna devam etsin istiyorum. Bu referandum kampanyası döneminde son derece medeni bir dönem geçirdik. Milletim, memleketim, ülkem için gelecek nesiller için en iyisi en hayırlısı neyse o olsun. İnşallah da öyle olacak' dedi.

Bakan Zeybekci, açıklamasının ardından okuldaki diğer sandıkları da dolaşarak görevlilerle konuştu.

DHA