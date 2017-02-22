Başbakan Yardımcısı Şimşek: Mevcut sistem krizlere gebe bir sistem (3)

BAKAN ŞİMŞEK: ÖĞRETMENLER YENİDEN EĞİTİLMELİ

BALKANTÜRKSİAD'ın düzenlediği 17. Sinerji Toplantısı'na katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandumdan sonra öncelikli hedefin eğitimde yapılacak reformlar olacağını belirterek, "Eğitimde yapacağımız reformlarla öğretmenlerimiz konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz" dedi.

Crown Plaza'da yapılan 17. Sinerji Toplantısı'da konuşan Bakan Şimşek, "Referandum aradan çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde bir çok alanda reform yapacağız. Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Samimi olarak söylüyorum, vergi gelirlerinin neredeyse 4'te birini bu ülke eğitime harcıyor. Milletten alınan her 100 liralık verginin neredeyse 4'te biri eğitime harcanıyor. 600 bin civarında öğretmen atamışız. 300 bin civarında yeni derslik yapmışız. Fakat, nitelikte daha kat etmemiz gereken yollar var. Önümüzdeki dönemde biz okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bütün Türkiye'nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimiz konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz" diye konuştu.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UMMADIĞI DARBEYİ YEDİ"

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, "Türkiye'nin demokrasisi güçlenmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde bu tehdidi bertaraf etmiştir. Türkiye terörle mücadele de başarılıdır. DAEŞ terör örgütü şu anda Türkiye'nin sahada güçlü mücadelesi sayesinde zemin kaybediyor. Bölücü terör örgütü kalkışmanın altında kalmıştır. Hiç ummadıkları ölçüde darbe yemiştir. Türkiye o açıdan bütün bu sorunları yaşamış ve üstesinden gelmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, konuşmasının ardından iş adamlarının sorularını yanıtladı.

DHA