Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu, değişikliğe 'evet' de, sen de iktidar olursun (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, MUĞLA'DA KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Uşak'tan sonra Muğla'da halka hitap etti. Yıldırım, hizmette ayrım yapmadıklarını belirterek, "Biz ayrım yapmayız herkese aynı mesafedeyiz. Hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere ayırmadık. Biz aldığı yerleri ihya eden almadığı yerleri ihmal eden olmadık. Bunu en iyi Muğla bilir" dedi. Türkiye'nin büyümesinin bazılarını ranatsız ettiğini öne sürerek, "Daha çok rahatsız olacaksınız daha çok. Türkiye'yi güçlü görmek istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar. Bu ülkede kriz çıkarmak meclisi hükümeti iş yapamaz hale getirmek adeta alışkanlık haline gelmiş" dedi.

'MUĞLA O GECE ONLARA DÜNYAYI DAR ETTİ'

Türkiye'de yaşanan darbeleri anlatan Yıldırım, Gezi olaylarını, 17 25 Aralık'ı ve 15 Temmuz'u hatırlatarak, şunları söyledi:

"Muğla o gece onlara dünyayı dar etti. Alçaklar Cumhurbaşkanı'nı yakalayıp hayatına kast etmek istediler ama bu millet, siz ülkenize sahip çıktınız, bayrağa hükümetinize sahip çıktınız. Allah sizden razı olsun. 249 şehit verdik binlerce kişi gazi oldu ama Türkiye'nin istiklaline zarar vermedi. O gece şehit olanlar arasında Muğla'nın yiğitleri de vardı. Bu vatan sevgisi olduğu sürece bize içerde dışarda hiçkimse bir şey yapamaz. 16 Nisan'da millet iradesine kast edenleri bir daha meydana çıkamayacağı tarih sahnesinde yok olup gideceği bir dönemi ortaya koyacağız. Hazır mıyız Muğla"

'BİZİM ANLAYIŞIMIZDA YAŞAM TARZI İLE İLGİLENMEK YOK'

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin kimsenin yaşam tarzına, özel hayatına, giyimine karışmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"AK Parti bugüne kadar kimsenin ne giydiğine ne yediğine nasıl yaşadığına karıştı mı Yaşam tarzına müdahale etti mi Herkesin yemesi, içmesi ibadeti kendine. Biz memlekete bakıyoruz. Memleketin yolları mı yapılacak, okulu mu. Biz ordayız. Bizim anlayışımızda vatandaşın özel hayatı yaşam tarzı ile ilgilenmek yok. Türkiye'de istismar siyaseti son bulmuyor. Biri çıkıyor Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı istismar ediyor, bir başkası çıkıyor Ege'deki vatandaşlarımızın hislerini istismar ediyor, bir başkası sahil şeridini istismar ederek hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bunlar şimdi biraraya toplanmış hayır kampanyası başlattılar. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun bu sorulara öyle cevap verin,. ne söylüyorlar ne vaad ediyorlar. Bu hayırcıların söylediği bir şey duydunuz mu Bunlar korku siyaseti yapıyorlar. Bunlar karamsarlık pompalıyorlar. 'Evet' çıkarsa Türkiye bölünecekmiş hadi oradan. Sen bırak Türkiye'nin bölünmesini de bölücülerin ağzıyla konuşma. Hayırcılardan hayır gelmez. Evet'te bereket var. Hizmetleri yok. Laf laf laf. Lafla peynir gemisi yürür mü İftira, yalan, dolan. Bu ülkeyi renklere ayırarak en büyük kötülüğü yapıyorlar. Ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o kadar yalan söylüyor ki aşağı mahallede yalan söylüyor yukarı gelirken kendi de inanıyor. Rejim değişecek diyorlar, iftira atıyorlar. Rejim 1923 yılında cumhuriyet kuruldu ve rejimin adı kondu. Vesayet odaklarına yaslanıp milletin sırtına bindiler. O devir artık geçti."

Cavit AKGÜN- Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ/MUĞLA, (DHA)

DHA