Bıçaklı sopalı kavgada 2 ağır yaralı

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, iki grup arasında çıkan kavgada 43 yaşındaki Ayhan Ödemiş bıçaklanarak, 47 yaşındaki Şahin Şahin ise başına aldığı darbelerle ağır yaralandı.

Olay, Mersinli Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada Ayhan Ödemiş bıçakla, Şahin Şahin ise başından sopayla dövülerek yaralandı. Olayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından yaralılardan Ödemiş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, Şahin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, kavgaya karışan ve bıçakla sopayı kullanan şüphelileri belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı.

DHA