Bir yasak da Belçika'dan

Ender DURUEL/BELÇİKA,(DHA) Avrupa'da yaşanan olaylardan ve Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz sonrası Belçika'nın Anvers Büyükşehir Belediyesinden de MHP'nin Belçika'da düzenlediği bir etkinliğe yasak getirildiği açıklandı.

Belçika Türk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan etkinliğin afişini haber yapan bir gazetenin haberinden sonra, Anvers Büyükşehir Belediyesi tarafından bu etkinliğe izin verilmeyeceği belirtildi.

'Etkinlikler devam edecek, bize resmi açıklama yapılmadı'

Belçika Türk Federasyonu Genel Başkanı Ömer Zararsız ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "4 günlük bir programımız vardı ilk program Charleroi şehrinde olacaktı, biz bunun afişini hazırladığımızda Belçikalı bir gazeteci bunu haber olarak yapıyor ve bunun üzerine Anvers Büyükşehir belediyesi bu toplantıya izin veremeyeceğinin açıklamasını yaptı. Fakat bizim elimize resmi bir yazı ulaşmadı ne de bir telefonla bizimle iletişime geçilmedi. Bu yüzden biz programımıza devam edeceğiz. Program Tarihçi-Yazar Dr. Ali Güler'in genel anlamda teşkilatın genel durumu ile alakalı bir program olacak. Teşkilatımızın kendi lokallerimizde gerçekleşecek olan programlarda şimdilik iptal söz konusu değil, etkinlikler devam edecek. Çünkü hiç bir kurumdan bize resmi bir açıklama gelmedi" dedi.

Belçika basınında yer alan haberlerde de Anvers Büyükşehir Belediye başkanı Bart De Wever'in güvenlik birimleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Anvers'in Berchem'de yapılması düşünülen etkinliğe izin vermeyeceği açıklandı. Sebep olarak da kamu düzenini bozabileceği bildirildi.

Belçika basınında yer alan haberler sonrasında Belçika'nın aşırı sağcı olarak bilinen Vlams Belang (Flaman Menfaati) partisi de, Berchem'de söz konusu etkinliğe izin verilmesi durumunda karşı bir etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi.



DHA