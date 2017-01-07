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Samsun Haberi: Boş binayı ateşe verdiler

Boş binayı ateşe verdiler
14:457 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Boş binayı ateşe verdiler
Boş binayı ateşe verdiler

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde kullanılmayan boş bir bina ateşe verildi. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Samsun'un Bafra İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kullanılmayan bir bina kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını yanındaki diğer binalara da sıçramadan güçlükle kontrol altına aldı. Binanın uyuşturucu madde kullanan kişilerce ateşe verildiği iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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