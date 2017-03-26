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Son Dakika: Bulgaristan sandık başında

Bulgaristan sandık başında
11:3726 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Bulgaristan sandık başında
Bulgaristan sandık başında

Bulgaristan’da genel seçimler için oy verme işlemi sürüyor. Ülkede 6 milyonun üzerinde seçmen, oy vermek için sandık başına gidiyor. Parlamento seçimleri için yurt dışında bulunan merkezlerde oy kullanılırken, 240 sandalyeli parlamento için 13 siyasi parti seçim yarışına girdi. Oy verme işlemi Bulgaristan’da YSİ sabah 9.00’da başladı, vatandaşların oy vermesi akşam 8.00’e kadar devam edecek. Seçimlerden önce yapılan anketlerde tek başına çoğunluk ile iktidar çıkabilmesi ihtimali uzak görünürken, ülkedeki yolsuzluk atmosferi ve Avrupa’daki ırkçı söylemin gölgesinde yapılan seçimlerde Türkiye’deki çifte vatandaşların vatandaşlarının oy kullanması da engellenmek istenmişti.

DHA

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