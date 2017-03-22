Burdur'da FETÖ'den ilk ceza

BURDUR'da görülen FETÖ/PDY duruşmalarında ilk ceza verildi. Görevden ihraç edilen öğretmen Aziz Gürler, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Burdur'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Aziz Gürler hakkında karar verildi. 28 Şubat'ta başlayan yargılamanın son duruşmasında, Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki mahkeme heyeti, bir lisede öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen sanık Aziz Gürler'e 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladığı ve ByLock kullandığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 20 kişi hakkında yakalama kararı verildiğini ve bunlardan 17'sinin yakalandığını belirtti. Doğan, gözaltına alınan kişilerden işlemleri tamamlanan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen 17 kişiden 9'unun tutuklandığını, 8'inin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 3 şüphelinin ise firari olarak arandığını kaydetti.

DHA