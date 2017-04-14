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Bursa Haberi: Bursa'da 13 FETÖ şüphelisi adliyede

Bursa'da 13 FETÖ şüphelisi adliyede

12:4814 Nisan 2017
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Bursa'da 13 FETÖ şüphelisi adliyede
Bursa'da 13 FETÖ şüphelisi adliyede

 BURSA merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa, Sakarya ve Ordu'da 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında terör örgütü ile bağlantısı olduğu için kapatılan Bank Asya'nın şube müdürlerininde bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve doküman ile dijital materyal ele geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

DHA

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