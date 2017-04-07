Çatalca'da trafik kazası: 1 ölü

ÇATALCA'da gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon köprü duvarına çarparak durdu. Kaza sonrası kamyonun kupasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Tem Otoyolu, Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Minisker (51) un yüklü 34 KY 7121 plakalı kamyonla Çorlu'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Gece saat 02.00 sıralarında Çatalca mevkiine geldiği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon Bahşayiş Köprüsü'nün duvarına çarparak durdu. Kaza sonrası sürücü kamyonun kupasında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koşarken, bir yandan da durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri sürücünün kaza sonrası hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri de Minisker'i sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma yaptı. Kamyon sürücüsünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri de trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Kazanın olduğu yere gelen jandarma ekipleri olay yeri çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, kazayı ölen sürücünün yakınlarına telefonla haber verdi.Minisker'in cansız bedeni cenaze aracı ile Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon çekici yardımıyla çekilirken, tek şeritten verilen yol İstanbul istikametine tamamen açıldı. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA