Çeşme'de 35 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan yabancı uyruklu 35 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan 'TCSG Dost' Sahil Güvenlik gemisi, bugün saat 08.00'de, Alev Adası yakınlarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, bottaki 1'i Irak, 1'i İran, 33'ü ise Suriye uyruklu toplam 35 kişiyi yakalayarak, Sahil Güvenlik gemisine aldı. Kaçaklar daha sonra, 'TCSG Dost' gemisiyle Ulusoy İskelesi'ne getirildi. Gümrüklü sahadan, Çeşme Belediyesi'nden temin edilen otobüsle Çeşme İskelesi'ne getirilen mültecilere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından su ve erzak yardımı yapıldı. Yardım paketlerinin otobüse yüklenmesinin ardından mülteciler, Alaçatı Polis Merkezi'ne götürüldü. Mültecilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

DHA